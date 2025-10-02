Direktori Syarikat
Sandia National Labs
Sandia National Labs Jurutera Mekanikal Gaji di San Francisco Bay Area

Pakej pampasan Jurutera Mekanikal median in San Francisco Bay Area di Sandia National Labs berjumlah $212K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Sandia National Labs. Kemaskini terakhir: 10/2/2025

Pakej Median
company icon
Sandia National Labs
R&D Mechanical engineer
Livermore, CA
Jumlah setahun
$212K
Tahap
Senior Technical Staff Member
Asas
$212K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Tahun di syarikat
6 Tahun
Tahun pengalaman
6 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Sandia National Labs?

$160K

Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Mekanikal di Sandia National Labs in San Francisco Bay Area berada pada jumlah pampasan tahunan $263,600. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Sandia National Labs untuk peranan Jurutera Mekanikal in San Francisco Bay Area ialah $148,000.

Sumber Lain