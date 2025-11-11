Direktori Syarikat
Samsung
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Pereka Produk
  • L3
  • Seoul Capital Area

Pereka Produk Tahap

L3

Tahap di Samsung

Bandingkan Tahap
  1. L2Product Designer I
  2. L3Product Designer II
  3. L4Senior Product Designer
    4. Tunjukkan 3 Lebih Banyak Tahap
Purata Tahunan Jumlah Pampasan
₩113,967
Gaji Asas
₩99,459,169
Pemberian Saham ()
₩0
Bonus
₩63,557,860
Block logo
+₩82.96M
Robinhood logo
+₩127.3M
Stripe logo
+₩28.61M
Datadog logo
+₩50.06M
Verily logo
+₩31.47M
Don't get lowballed
Penyerahan Gaji Terkini
TambahTambah KompTambah Pampasan

Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksport DataLihat Pekerjaan Terbuka
Ada soalan? Tanya komuniti.

Lawati komuniti Levels.fyi untuk berinteraksi dengan pekerja dari pelbagai syarikat, dapatkan tips kerjaya, dan banyak lagi.

Lawati Sekarang!

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk Samsung

Syarikat Berkaitan

  • JCPenney
  • REI
  • Meijer
  • Bose
  • OtterBox
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain