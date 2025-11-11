Direktori Syarikat
Samsung
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda

Jurutera Mekanikal Tahap

L3

Tahap di Samsung

Bandingkan Tahap
  1. L2Engineer I
  2. L3Engineer II
  3. L4Senior Engineer
    4. Tunjukkan 3 Lebih Banyak Tahap
Purata Tahunan Jumlah Pampasan
₩80,666
Gaji Asas
₩103,464,255
Pemberian Saham ()
₩0
Bonus
₩11,919,423
Block logo
+₩82.96M
Robinhood logo
+₩127.3M
Stripe logo
+₩28.61M
Datadog logo
+₩50.06M
Verily logo
+₩31.47M
Don't get lowballed
Penyerahan Gaji Terkini
TambahTambah KompTambah Pampasan

Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksport DataLihat Pekerjaan Terbuka
Ada soalan? Tanya komuniti.

Lawati komuniti Levels.fyi untuk berinteraksi dengan pekerja dari pelbagai syarikat, dapatkan tips kerjaya, dan banyak lagi.

Lawati Sekarang!

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk Samsung

Syarikat Berkaitan

  • JCPenney
  • REI
  • Meijer
  • Bose
  • OtterBox
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain