Samolet Pengurus Produk Gaji di Moscow Metro Area

Pakej pampasan Pengurus Produk median in Moscow Metro Area di Samolet berjumlah RUB 3.77M seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Samolet. Kemaskini terakhir: 10/2/2025

Pakej Median
company icon
Samolet
Product Manager
Moscow, MC, Russia
Jumlah setahun
RUB 3.77M
Tahap
L4
Asas
RUB 3.77M
Stock (/yr)
RUB 0
Bonus
RUB 0
Tahun di syarikat
3 Tahun
Tahun pengalaman
7 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Samolet?

RUB 13.36M

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Pengurus Produk di Samolet in Moscow Metro Area berada pada jumlah pampasan tahunan RUB 6,331,116. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Samolet untuk peranan Pengurus Produk in Moscow Metro Area ialah RUB 3,948,592.

