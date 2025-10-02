Direktori Syarikat
Salesfloor Jurutera Perisian Gaji di Greater Montreal

Pakej pampasan Jurutera Perisian median in Greater Montreal di Salesfloor berjumlah CA$122K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Salesfloor. Kemaskini terakhir: 10/2/2025

Pakej Median
company icon
Salesfloor
Software Engineer
Montreal, QC, Canada
Jumlah setahun
CA$122K
Tahap
-
Asas
CA$122K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
Tahun di syarikat
1 Tahun
Tahun pengalaman
4 Tahun
Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Jurutera Perisian hos Salesfloor in Greater Montreal ligger på en årlig samlet kompensation på CA$134,485. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Salesfloor for Jurutera Perisian rollen in Greater Montreal er CA$121,892.

