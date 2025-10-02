Direktori Syarikat
Pampasan Jurutera Perisian in Greater Austin Area di SailPoint berkisar dari $100K seyear untuk L2 hingga $211K seyear untuk L6. Pakej pampasan yearan median in Greater Austin Area berjumlah $142K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan SailPoint. Kemaskini terakhir: 10/2/2025

Purata Pampasan Mengikut Tahap
Tambah KompBandingkan Tahap
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
L1
Associate Software Engineer(Tahap Permulaan)
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
Software Engineer
$100K
$94K
$4.4K
$2K
L3
Software Engineer II
$132K
$117K
$9.1K
$6.4K
L4
Senior Software Engineer
$168K
$145K
$15K
$7.3K
Gaji Latihan Industri

Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di SailPoint, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (6.25% suku tahunan)



Jurutera Perisian Backend

Jurutera Perisian Full-Stack

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian di SailPoint in Greater Austin Area berada pada jumlah pampasan tahunan $243,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di SailPoint untuk peranan Jurutera Perisian in Greater Austin Area ialah $141,000.

