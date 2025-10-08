Direktori Syarikat
Rover.com
Rover.com Jurutera Perisian Full-Stack Gaji di United States

Pakej pampasan Jurutera Perisian Full-Stack median in United States di Rover.com berjumlah $229K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Rover.com. Kemaskini terakhir: 10/8/2025

Pakej Median
company icon
Rover.com
Software Engineer
Seattle, WA
Jumlah setahun
$229K
Tahap
L3
Asas
$229K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Tahun di syarikat
7 Tahun
Tahun pengalaman
20 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Rover.com?

$160K

Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian Full-Stack di Rover.com in United States berada pada jumlah pampasan tahunan $337,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Rover.com untuk peranan Jurutera Perisian Full-Stack in United States ialah $150,000.

