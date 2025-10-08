Direktori Syarikat
Rokt Jurutera Perisian Full-Stack Gaji di New York City Area

Pampasan Jurutera Perisian Full-Stack in New York City Area di Rokt berkisar dari $170K seyear untuk L2 hingga $208K seyear untuk L3. Pakej pampasan yearan median in New York City Area berjumlah $210K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Rokt. Kemaskini terakhir: 10/8/2025

Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham ()
Bonus
L2
(Tahap Permulaan)
$170K
$150K
$20K
$0
L3
$208K
$160K
$32K
$16K
L4A
$ --
$ --
$ --
$ --
L4B
$ --
$ --
$ --
$ --
Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
Options

Di Rokt, Options tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (25.00% tahunan)

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
Options

Di Rokt, Options tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (6.25% suku tahunan)

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
Options

Di Rokt, Options tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)



Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian Full-Stack di Rokt in New York City Area berada pada jumlah pampasan tahunan $689,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Rokt untuk peranan Jurutera Perisian Full-Stack in New York City Area ialah $210,000.

