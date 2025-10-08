Pampasan Jurutera Perisian Full-Stack in United States di Rokt berkisar dari $170K seyear untuk L2 hingga $208K seyear untuk L3. Pakej pampasan yearan median in United States berjumlah $210K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Rokt. Kemaskini terakhir: 10/8/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham ()
Bonus
L2
$170K
$150K
$20K
$0
L3
$208K
$160K
$32K
$16K
L4A
$ --
$ --
$ --
$ --
L4B
$ --
$ --
$ --
$ --
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
|Tiada gaji dijumpai
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Rokt, Options tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:
25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)
25% diperoleh dalam 2nd-THN (25.00% tahunan)
25% diperoleh dalam 3rd-THN (25.00% tahunan)
25% diperoleh dalam 4th-THN (25.00% tahunan)
