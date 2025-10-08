Pampasan Jurutera Perisian Full-Stack in India di Rocket Software berjumlah ₹1.74M seyear untuk Software Engineer II. Pakej pampasan yearan median in India berjumlah ₹1.49M. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Rocket Software. Kemaskini terakhir: 10/8/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham ()
Bonus
Software Engineer I
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer II
₹1.74M
₹1.71M
₹0
₹26.6K
Software Engineer III
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
|Tiada gaji dijumpai
