Pakej pampasan Pereka UX median in United States di Rocket Companies berjumlah $107K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Rocket Companies. Kemaskini terakhir: 10/8/2025

Pakej Median
company icon
Rocket Companies
Experience Designer
Detroit, MI
Jumlah setahun
$107K
Tahap
Mid
Asas
$97.5K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$9K
Tahun di syarikat
3 Tahun
Tahun pengalaman
8 Tahun
Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Pereka UX di Rocket Companies in United States berada pada jumlah pampasan tahunan $170,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Rocket Companies untuk peranan Pereka UX in United States ialah $106,500.

Sumber Lain