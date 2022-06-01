Direktori Syarikat
Rocket Companies
Bekerja di sini? Tuntut Syarikat Anda

Rocket Companies Gaji

Julat gaji Rocket Companies adalah dari $75,876 dalam pampasan total tahunan untuk Pengambilan Pekerja di hujung bawah hingga $215,735 untuk Pengurus Sains Data di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja Rocket Companies. Terakhir dikemas kini: 8/19/2025

$160K

Dapatkan Bayaran, Bukan Dipermainkan

Kami telah merundingkan ribuan tawaran dan secara konsisten mencapai peningkatan RM600k+ (kadang-kadang RM6 juta+).Dapatkan gaji anda dirundingkan atau resume anda disemak oleh pakar sebenar - perekrut yang melakukannya setiap hari.

Jurutera Perisian
Median $131K

Jurutera Perisian Backend

Pengurus Produk
Median $183K
Pembangunan Perniagaan
$199K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Penganalisis Data
$99K
Pengurus Sains Data
$216K
Saintis Data
$109K
Penganalisis Kewangan
$119K
Sumber Manusia
$94.5K
Ahli Teknologi Maklumat (IT)
$171K
Pemasaran
$99.5K
Pereka Produk
$171K
Pengurus Reka Bentuk Produk
$183K
Pengambilan Pekerja
$75.9K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
$137K
Arkitek Penyelesaian
$186K
Jawatan anda tiada?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Rocket Companies ialah Pengurus Sains Data at the Common Range Average level dengan pampasan total tahunan sebanyak $215,735. Ini termasuk gaji asas serta sebarang potensi pampasan saham dan bonus.
Pampasan total tahunan median yang dilaporkan di Rocket Companies ialah $136,680.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan ditemui untuk Rocket Companies

Syarikat Berkaitan

  • Visa
  • Alkami
  • Global Payments
  • S&P Global
  • Enova International
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain