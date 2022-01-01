Direktori Syarikat
Roche
Roche Gaji

Gaji Roche berkisar dari $19,638 dalam jumlah pampasan setahun untuk Khidmat Pelanggan di peringkat rendah hingga $331,500 untuk Pembangunan Korporat di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Roche. Dikemas kini terakhir: 9/18/2025

$160K

Jurutera Perisian
Software Engineer I $137K
Senior Software Engineer $200K
Staff Software Engineer $200K
Principal Software Engineer $290K

Jurutera Perisian Backend

Jurutera Perisian Full-Stack

Saintis Data
Data Scientist I $118K
Data Scientist II $160K
Senior Data Scientist $170K

Ahli Biostatistik

Pengurus Produk
Median $196K

Jurutera Mekanikal
Median $133K
Jurutera Bioperubatan
Median $100K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
Median $304K
Pengurus Projek
Median $156K
Pengurus Program Teknikal
Median $165K
Akauntan
$25.5K
Operasi Perniagaan
$35.7K
Pengurus Operasi Perniagaan
$177K
Penganalisis Perniagaan
$199K
Pembangunan Korporat
$332K
Khidmat Pelanggan
$19.6K
Pengurus Sains Data
$264K
Penganalisis Kewangan
$131K
Sumber Manusia
$206K
Pakar Teknologi Maklumat (TM)
$71.6K
Perunding Pengurusan
$85.8K
Pemasaran
$212K
Pereka Produk
$69.5K
Pengurus Program
$209K
Jualan
$136K
Jurutera Jualan
$92.5K
Penganalisis Keselamatan Siber
$161K
Arkitek Penyelesaian
$98.2K
Penulis Teknikal
$48K
Penyelidik UX
$101K
Kapitalis Ventura
$176K
Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Roche ialah Pembangunan Korporat at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $331,500. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Roche ialah $158,126.

