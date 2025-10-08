Direktori Syarikat
Roblox Pereka UX Gaji di San Francisco Bay Area

Pampasan Pereka UX in San Francisco Bay Area di Roblox berkisar dari $176K seyear untuk IC1 hingga $470K seyear untuk IC6. Pakej pampasan yearan median in San Francisco Bay Area berjumlah $350K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Roblox. Kemaskini terakhir: 10/8/2025

Purata Tahap
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham ()
Bonus
IC1
Product Designer
$176K
$130K
$43K
$3.5K
IC2
$ --
$ --
$ --
$ --
IC3
Senior Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
IC4
$361K
$217K
$143K
$0
Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Jadual Vesting

45%

THN 1

35%

THN 2

20%

THN 3

Jenis Saham
RSU

Di Roblox, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 3 tahun:

  • 45% diperoleh dalam 1st-THN (11.25% suku tahunan)

  • 35% diperoleh dalam 2nd-THN (8.75% suku tahunan)

  • 20% diperoleh dalam 3rd-THN (5.00% suku tahunan)

Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.

33%

THN 1

33%

THN 2

33%

THN 3

Jenis Saham
RSU

Di Roblox, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 3 tahun:

  • 33% diperoleh dalam 1st-THN (8.25% suku tahunan)

  • 33% diperoleh dalam 2nd-THN (8.25% suku tahunan)

  • 33% diperoleh dalam 3rd-THN (8.25% suku tahunan)

Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Roblox, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)

Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.



Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Pereka UX di Roblox in San Francisco Bay Area berada pada jumlah pampasan tahunan $590,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Roblox untuk peranan Pereka UX in San Francisco Bay Area ialah $385,000.

