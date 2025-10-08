Direktori Syarikat
Robinhood
Robinhood Jurutera Perisian Full-Stack Gaji

Pampasan Jurutera Perisian Full-Stack in United States di Robinhood berkisar dari $198K seyear untuk L1 hingga $903K seyear untuk L6. Pakej pampasan yearan median in United States berjumlah $381K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Robinhood. Kemaskini terakhir: 10/8/2025

Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham ()
Bonus
L1
IC3(Tahap Permulaan)
$198K
$143K
$38.3K
$17.5K
L2
IC4
$302K
$179K
$102K
$21.5K
L3
IC5
$411K
$210K
$183K
$17.8K
L4
IC6
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Penyerahan Gaji Terkini
Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Robinhood, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (6.25% suku tahunan)

100%

THN 1

Jenis Saham
RSU

Di Robinhood, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 1 tahun:

  • 100% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% suku tahunan)



Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian Full-Stack di Robinhood in United States berada pada jumlah pampasan tahunan $902,500. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Robinhood untuk peranan Jurutera Perisian Full-Stack in United States ialah $402,000.

Sumber Lain