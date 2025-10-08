Pampasan Jurutera Perisian Full-Stack in United States di Robinhood berkisar dari $198K seyear untuk L1 hingga $903K seyear untuk L6. Pakej pampasan yearan median in United States berjumlah $381K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Robinhood. Kemaskini terakhir: 10/8/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham ()
Bonus
L1
$198K
$143K
$38.3K
$17.5K
L2
$302K
$179K
$102K
$21.5K
L3
$411K
$210K
$183K
$17.8K
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
|Tiada gaji dijumpai
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Robinhood, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:
25% diperoleh dalam 1st-THN (6.25% suku tahunan)
25% diperoleh dalam 2nd-THN (6.25% suku tahunan)
25% diperoleh dalam 3rd-THN (6.25% suku tahunan)
25% diperoleh dalam 4th-THN (6.25% suku tahunan)
100%
THN 1
Di Robinhood, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 1 tahun:
100% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% suku tahunan)