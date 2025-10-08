Direktori Syarikat
Robinhood
Pampasan Jurutera Kripto in San Francisco Bay Area di Robinhood berjumlah $183K seyear untuk L1. Pakej pampasan yearan median in San Francisco Bay Area berjumlah $185K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Robinhood. Kemaskini terakhir: 10/8/2025

Purata Tahap
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham ()
Bonus
L1
IC3(Tahap Permulaan)
$183K
$140K
$43K
$0
L2
IC4
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
IC5
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
IC6
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Robinhood, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (6.25% suku tahunan)

100%

THN 1

Jenis Saham
RSU

Di Robinhood, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 1 tahun:

  • 100% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% suku tahunan)



Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Kripto di Robinhood in San Francisco Bay Area berada pada jumlah pampasan tahunan $600,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Robinhood untuk peranan Jurutera Kripto in San Francisco Bay Area ialah $185,000.

Sumber Lain