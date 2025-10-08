Pampasan Jurutera Perisian Backend in San Francisco Bay Area di Robinhood berkisar dari $202K seyear untuk L1 hingga $469K seyear untuk L4. Pakej pampasan yearan median in San Francisco Bay Area berjumlah $270K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Robinhood. Kemaskini terakhir: 10/8/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham ()
Bonus
L1
$202K
$136K
$52.9K
$13.3K
L2
$299K
$180K
$101K
$17.2K
L3
$423K
$214K
$185K
$24.5K
L4
$469K
$217K
$230K
$22.7K
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Robinhood, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:
25% diperoleh dalam 1st-THN (6.25% suku tahunan)
25% diperoleh dalam 2nd-THN (6.25% suku tahunan)
25% diperoleh dalam 3rd-THN (6.25% suku tahunan)
25% diperoleh dalam 4th-THN (6.25% suku tahunan)
100%
THN 1
Di Robinhood, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 1 tahun:
100% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% suku tahunan)