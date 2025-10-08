Pampasan Jurutera Perisian Backend in Canada di Robinhood berkisar dari CA$148K seyear untuk L1 hingga CA$201K seyear untuk L2. Pakej pampasan yearan median in Canada berjumlah CA$209K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Robinhood. Kemaskini terakhir: 10/8/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham ()
Bonus
L1
CA$148K
CA$108K
CA$29.6K
CA$11.2K
L2
CA$201K
CA$146K
CA$45K
CA$9.8K
L3
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L4
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Robinhood, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:
25% diperoleh dalam 1st-THN (6.25% suku tahunan)
25% diperoleh dalam 2nd-THN (6.25% suku tahunan)
25% diperoleh dalam 3rd-THN (6.25% suku tahunan)
25% diperoleh dalam 4th-THN (6.25% suku tahunan)
100%
THN 1
Di Robinhood, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 1 tahun:
100% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% suku tahunan)