Robin Healthcare Jurutera Perisian Full-Stack Gaji

Pakej pampasan Jurutera Perisian Full-Stack median in United States di Robin Healthcare berjumlah $175K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Robin Healthcare. Kemaskini terakhir: 10/8/2025

Pakej Median
company icon
Robin Healthcare
Senior Software Engineer
San Diego, CA
Jumlah setahun
$175K
Tahap
Senior
Asas
$175K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Tahun di syarikat
3 Tahun
Tahun pengalaman
10 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Robin Healthcare?

$160K

Tiada gaji dijumpai
Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian Full-Stack di Robin Healthcare in United States berada pada jumlah pampasan tahunan $250,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Robin Healthcare untuk peranan Jurutera Perisian Full-Stack in United States ialah $175,000.

