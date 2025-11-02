Direktori Syarikat
Robert Walters
Robert Walters Perekrut Gaji

Pakej pampasan Perekrut median in Taiwan di Robert Walters berjumlah NT$999K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Robert Walters. Kemaskini terakhir: 11/2/2025

Pakej Median
company icon
Robert Walters
Recruiter
Taipei, TP, Taiwan
Jumlah setahun
NT$999K
Tahap
-
Asas
NT$999K
Stock (/yr)
NT$0
Bonus
NT$0
Tahun di syarikat
2 Tahun
Tahun pengalaman
7 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Robert Walters?
+NT$1.78M
+NT$2.74M
+NT$615K
+NT$1.08M
+NT$677K
Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Sumbang

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Perekrut di Robert Walters in Taiwan berada pada jumlah pampasan tahunan NT$2,376,598. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Robert Walters untuk peranan Perekrut in Taiwan ialah NT$795,703.

