Pakej pampasan Jurutera Perisian Full-Stack median in North Macedonia di RLDatix berjumlah MKD 345K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan RLDatix. Kemaskini terakhir: 10/8/2025

Pakej Median
company icon
RLDatix
Software Engineer
Skopje, AR, North Macedonia
Jumlah setahun
MKD 345K
Tahap
L6
Asas
MKD 345K
Stock (/yr)
MKD 0
Bonus
MKD 0
Tahun di syarikat
0 Tahun
Tahun pengalaman
3 Tahun
Apakah tahap kerjaya di RLDatix?

MKD 8.74M

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian Full-Stack di RLDatix in North Macedonia berada pada jumlah pampasan tahunan MKD 2,294,589. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di RLDatix untuk peranan Jurutera Perisian Full-Stack in North Macedonia ialah MKD 345,402.

