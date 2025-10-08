Direktori Syarikat
Rivian
Rivian Cloud Security Architect Gaji

Pampasan Cloud Security Architect in United States di Rivian berkisar dari $214K seyear untuk RIV-5 hingga $358K seyear untuk RIV-7. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Rivian. Kemaskini terakhir: 10/8/2025

Purata Tahap
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham ()
Bonus
RIV-3
$ --
$ --
$ --
$ --
RIV-4
$ --
$ --
$ --
$ --
RIV-5
$214K
$157K
$42.5K
$15K
RIV-6
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Jadual Vesting

50%

THN 1

50%

THN 2

Jenis Saham
RSU

Di Rivian, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 2 tahun:

  • 50% diperoleh dalam 1st-THN (12.50% suku tahunan)

  • 50% diperoleh dalam 2nd-THN (12.50% suku tahunan)

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Rivian, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (25.00% tahunan)

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Rivian, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (6.25% suku tahunan)



Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Cloud Security Architect di Rivian in United States berada pada jumlah pampasan tahunan $417,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Rivian untuk peranan Cloud Security Architect in United States ialah $248,000.

