Rivian Jurutera Perisian Full-Stack Gaji di United States

Pampasan Jurutera Perisian Full-Stack in United States di Rivian berkisar dari $164K seyear untuk RIV-3 hingga $342K seyear untuk RIV-7. Pakej pampasan yearan median in United States berjumlah $289K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Rivian. Kemaskini terakhir: 10/8/2025

Purata Tahap
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham ()
Bonus
RIV-3
Software Engineer I(Tahap Permulaan)
$164K
$132K
$30.5K
$1.7K
RIV-4
Software Engineer II
$182K
$150K
$29.5K
$2.7K
RIV-5
Senior Software Engineer
$234K
$181K
$44.4K
$8.4K
RIV-6
Staff Software Engineer
$278K
$199K
$66.2K
$13.2K
$160K

Penyerahan Gaji Terkini
Jadual Vesting

50%

THN 1

50%

THN 2

Jenis Saham
RSU

Di Rivian, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 2 tahun:

  • 50% diperoleh dalam 1st-THN (12.50% suku tahunan)

  • 50% diperoleh dalam 2nd-THN (12.50% suku tahunan)

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Rivian, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (25.00% tahunan)

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Rivian, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (6.25% suku tahunan)



Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian Full-Stack di Rivian in United States berada pada jumlah pampasan tahunan $388,750. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Rivian untuk peranan Jurutera Perisian Full-Stack in United States ialah $265,000.

