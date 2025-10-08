Pampasan Manufacturing Engineer in United States di Rivian berkisar dari $69.3K seyear untuk RIV-3 hingga $186K seyear untuk RIV-5. Pakej pampasan yearan median in United States berjumlah $195K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Rivian. Kemaskini terakhir: 10/8/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham ()
Bonus
RIV-3
$69.3K
$69.3K
$0
$0
RIV-4
$119K
$96.5K
$22.5K
$0
RIV-5
$186K
$136K
$42.2K
$8K
RIV-6
$ --
$ --
$ --
$ --
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
|Tiada gaji dijumpai
50%
THN 1
50%
THN 2
Di Rivian, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 2 tahun:
50% diperoleh dalam 1st-THN (12.50% suku tahunan)
50% diperoleh dalam 2nd-THN (12.50% suku tahunan)
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
