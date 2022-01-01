Direktori Syarikat
Riverbed Technology
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda

Riverbed Technology Gaji

Gaji Riverbed Technology berkisar dari $41,644 dalam jumlah pampasan setahun untuk Jurutera Perisian di peringkat rendah hingga $203,975 untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Riverbed Technology. Dikemas kini terakhir: 9/18/2025

$160K

Dibayar Setimpal, Bukan Dipermainkan

Kami telah merundingkan ribuan tawaran dan kerap mencapai peningkatan $30K+ (kadang kala $300K+). Dapatkan gaji anda dirundingkan atau resume anda disemak oleh pakar sebenar - perekrut yang melakukannya setiap hari.

Pakar Teknologi Maklumat (TM)
Median $96K
Pengurus Produk
Median $135K
Jurutera Perisian
$41.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Pengurus Kejuruteraan Perisian
$204K
Tiada jawatan anda?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Riverbed Technology ialah Pengurus Kejuruteraan Perisian at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $203,975. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Riverbed Technology ialah $115,500.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk Riverbed Technology

Syarikat Berkaitan

  • Genesys
  • Quick Base
  • Circadence
  • Barracuda Networks
  • Interactions
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain