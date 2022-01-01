Ritual Gaji

Julat gaji Ritual adalah dari $96,768 dalam pampasan total tahunan untuk Jurutera Perisian di hujung bawah hingga $243,040 untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja Ritual . Terakhir dikemas kini: 8/21/2025