Rite Aid Gaji

Julat gaji Rite Aid adalah dari $33,446 dalam pampasan total tahunan untuk Perkhidmatan Pelanggan di hujung bawah hingga $271,350 untuk Pengurus Program di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja Rite Aid. Terakhir dikemas kini: 8/21/2025

$160K

Pembangunan Perniagaan
$258K
Perkhidmatan Pelanggan
$33.4K
Pengurus Sains Data
$179K

Saintis Data
$80.4K
Sumber Manusia
$86.6K
Ahli Teknologi Maklumat (IT)
$62.1K
Undang-undang
$251K
Doktor
$83.3K
Pereka Produk
$174K
Pengurus Program
$271K
Jualan
$39.8K
Penganalisis Keselamatan Siber
$241K
Jurutera Perisian
$66.2K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
$206K
Arkitek Penyelesaian
$164K
Jawatan anda tiada?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Soalan Lazim

The highest paying role reported at Rite Aid is Pengurus Program at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $271,350. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Rite Aid is $164,175.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan ditemui untuk Rite Aid

