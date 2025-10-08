Direktori Syarikat
Riskified
Riskified Jurutera Perisian Full-Stack Gaji di Israel

Pakej pampasan Jurutera Perisian Full-Stack median in Israel di Riskified berjumlah ₪495K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Riskified. Kemaskini terakhir: 10/8/2025

Pakej Median
Jumlah setahun
₪495K
Tahap
L2
Asas
₪404K
Stock (/yr)
₪57.7K
Bonus
₪33.7K
Tahun di syarikat
2-4 Tahun
Tahun pengalaman
5-10 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Riskified?

₪566K

Penyerahan Gaji Terkini
Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian Full-Stack di Riskified in Israel berada pada jumlah pampasan tahunan ₪645,885. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Riskified untuk peranan Jurutera Perisian Full-Stack in Israel ialah ₪486,495.

Sumber Lain