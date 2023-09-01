Direktori Syarikat
Rise8 Gaji

Gaji Rise8 berkisar dari $175,000 dalam jumlah pampasan setahun untuk Jurutera Perisian di peringkat rendah hingga $211,446 untuk Pengurus Produk di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Rise8. Dikemas kini terakhir: 9/18/2025

$160K

Jurutera Perisian
Median $175K
Pereka Produk
$185K
Pengurus Produk
$211K

Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Rise8 ialah Pengurus Produk at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $211,446. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Rise8 ialah $184,598.

