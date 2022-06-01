Rise People Gaji

Gaji Rise People berkisar dari $40,079 dalam jumlah pampasan setahun untuk Penulis Salinan di peringkat rendah hingga $118,286 untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Rise People . Dikemas kini terakhir: 9/18/2025