Riot Games Jurutera Perisian Permainan Video Gaji di United States

Pampasan Jurutera Perisian Permainan Video in United States di Riot Games berkisar dari $141K seyear untuk P1 hingga $371K seyear untuk P5. Pakej pampasan yearan median in United States berjumlah $247K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Riot Games. Kemaskini terakhir: 10/8/2025

Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham ()
Bonus
P1
Associate Software Engineer(Tahap Permulaan)
$141K
$128K
$0
$13K
P2
Software Engineer
$189K
$156K
$5.8K
$27K
P3
Senior Software Engineer
$224K
$189K
$5.5K
$30.2K
P4
Staff Software Engineer
$289K
$231K
$0
$57.2K
Apakah tahap kerjaya di Riot Games?

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian Permainan Video di Riot Games in United States berada pada jumlah pampasan tahunan $370,510. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Riot Games untuk peranan Jurutera Perisian Permainan Video in United States ialah $235,000.

Sumber Lain