Pampasan Jurutera Perisian Permainan Video in Greater Los Angeles Area di Riot Games berkisar dari $141K seyear untuk P1 hingga $375K seyear untuk P5. Pakej pampasan yearan median in Greater Los Angeles Area berjumlah $218K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Riot Games. Kemaskini terakhir: 10/8/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham ()
Bonus
P1
$141K
$128K
$0
$13K
P2
$189K
$156K
$5.8K
$27K
P3
$219K
$185K
$3.8K
$30.6K
P4
$285K
$239K
$0
$46.7K
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
