Direktori Syarikat
Riot Games
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Jurutera Perisian

  • Jurutera Perisian Full-Stack

Riot Games Jurutera Perisian Full-Stack Gaji

Pampasan Jurutera Perisian Full-Stack in United States di Riot Games berkisar dari $140K seyear untuk P1 hingga $292K seyear untuk P4. Pakej pampasan yearan median in United States berjumlah $215K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Riot Games. Kemaskini terakhir: 10/8/2025

Purata Tahap
Tambah KompBandingkan Tahap
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham ()
Bonus
P1
Associate Software Engineer(Tahap Permulaan)
$140K
$127K
$3K
$9.6K
P2
Software Engineer
$193K
$162K
$1.3K
$29.2K
P3
Senior Software Engineer
$244K
$192K
$3.4K
$48.9K
P4
Staff Software Engineer
$292K
$228K
$7K
$57.9K
Lihat 3 Lebih Tahap
Tambah KompBandingkan Tahap

$160K

Dibayar Setimpal, Bukan Dipermainkan

Kami telah merundingkan ribuan tawaran dan kerap mencapai peningkatan $30K+ (kadang kala $300K+). Dapatkan gaji anda dirundingkan atau resume anda disemak oleh pakar sebenar - perekrut yang melakukannya setiap hari.

Penyerahan Gaji Terkini
TambahTambah KompTambah Pampasan

Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksport DataLihat Pekerjaan Terbuka

Sumbang
Apakah tahap kerjaya di Riot Games?

Dapatkan Gaji Disahkan dalam Peti Masuk Anda

Langgan untuk disahkan Jurutera Perisian tawaran.Anda akan menerima pecahan butiran pampasan melalui e-mel. Ketahui Lebih Lanjut

Laman web ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Dasar Privasi dan Syarat Perkhidmatan Gugel terpakai.

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian Full-Stack di Riot Games in United States berada pada jumlah pampasan tahunan $326,044. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Riot Games untuk peranan Jurutera Perisian Full-Stack in United States ialah $223,750.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk Riot Games

Syarikat Berkaitan

  • Epic Games
  • Pocket Gems
  • Blizzard Entertainment
  • Valve
  • Bungie
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain