Pampasan Jurutera Perisian Backend in United States di Riot Games berkisar dari $133K seyear untuk P1 hingga $430K seyear untuk P5. Pakej pampasan yearan median in United States berjumlah $282K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Riot Games. Kemaskini terakhir: 10/8/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham ()
Bonus
P1
$133K
$121K
$0
$12K
P2
$211K
$168K
$0
$43.5K
P3
$237K
$188K
$4.7K
$44.4K
P4
$305K
$226K
$0
$79.3K
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
|Tiada gaji dijumpai
