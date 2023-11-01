RIB Software Gaji

Gaji RIB Software berkisar dari $71,271 dalam jumlah pampasan setahun untuk Jurutera Perisian di peringkat rendah hingga $179,476 untuk Pembangunan Perniagaan di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas RIB Software . Dikemas kini terakhir: 11/29/2025