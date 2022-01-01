Direktori Syarikat
Replicated
Replicated Gaji

Gaji Replicated berkisar dari $170,000 dalam jumlah pampasan setahun untuk Jurutera Perisian di peringkat rendah hingga $245,000 untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Replicated. Dikemas kini terakhir: 10/24/2025

Jurutera Perisian
Median $170K
Jurutera Jualan
$216K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
$245K

Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
Options

Di Replicated, Options tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (1.04% setiap tempoh)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (1.04% setiap tempoh)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (1.04% setiap tempoh)

Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Replicated ialah Pengurus Kejuruteraan Perisian at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $245,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Replicated ialah $215,761.

Sumber Lain