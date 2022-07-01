Direktori Syarikat
Replicant
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda

Replicant Gaji

Gaji Replicant berkisar dari $73,738 dalam jumlah pampasan setahun untuk Jualan di peringkat rendah hingga $306,000 untuk Jurutera Jualan di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Replicant. Dikemas kini terakhir: 8/29/2025

$160K

Dibayar Setimpal, Bukan Dipermainkan

Kami telah merundingkan ribuan tawaran dan kerap mencapai peningkatan $30K+ (kadang kala $300K+). Dapatkan gaji anda dirundingkan atau resume anda disemak oleh pakar sebenar - perekrut yang melakukannya setiap hari.

Jurutera Perisian
Median $103K
Pereka Produk
$84.3K
Pengurus Produk
$251K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

83 47
83 47
Jualan
$73.7K
Jurutera Jualan
$306K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
$139K
Arkitek Penyelesaian
$84.1K
Tiada jawatan anda?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Replicant, Geran saham/ekuiti tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)

Ada soalan? Tanya komuniti.

Lawati komuniti Levels.fyi untuk berinteraksi dengan pekerja dari pelbagai syarikat, dapatkan tips kerjaya, dan banyak lagi.

Lawati Sekarang!

Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Replicant ialah Jurutera Jualan at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $306,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Replicant ialah $103,013.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk Replicant

Syarikat Berkaitan

  • Microsoft
  • Apple
  • LinkedIn
  • Intuit
  • Snap
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain