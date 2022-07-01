Replicant Gaji

Gaji Replicant berkisar dari $73,738 dalam jumlah pampasan setahun untuk Jualan di peringkat rendah hingga $306,000 untuk Jurutera Jualan di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Replicant . Dikemas kini terakhir: 8/29/2025