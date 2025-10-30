Pampasan Pengurus Produk in United States di Remitly berkisar dari $102K seyear untuk L1 hingga $419K seyear untuk L5. Pakej pampasan yearan median in United States berjumlah $174K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Remitly. Kemaskini terakhir: 10/30/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
L1
$102K
$102K
$0
$0
L2
$219K
$159K
$57K
$3.4K
L3
$306K
$189K
$118K
$0
L4
$343K
$206K
$138K
$0
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Remitly, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:
25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)
25% diperoleh dalam 2nd-THN (6.25% suku tahunan)
25% diperoleh dalam 3rd-THN (6.25% suku tahunan)
25% diperoleh dalam 4th-THN (6.25% suku tahunan)