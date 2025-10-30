Direktori Syarikat
Remitly
Remitly Penganalisis Kewangan Gaji

Purata jumlah pampasan Penganalisis Kewangan in Israel di Remitly berkisar dari ₪313K hingga ₪445K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Remitly. Kemaskini terakhir: 10/30/2025

Purata Jumlah Pampasan

₪354K - ₪403K
Israel
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
₪313K₪354K₪403K₪445K
Julat Biasa
Julat Kemungkinan

Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Remitly, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (6.25% suku tahunan)



Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Penganalisis Kewangan di Remitly in Israel berada pada jumlah pampasan tahunan ₪444,725. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Remitly untuk peranan Penganalisis Kewangan in Israel ialah ₪312,815.

Sumber Lain