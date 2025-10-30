Direktori Syarikat
Reliance Industries Limited
Reliance Industries Limited Pengurus Projek Gaji

Pakej pampasan Pengurus Projek median in India di Reliance Industries Limited berjumlah ₹1.13M seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Reliance Industries Limited. Kemaskini terakhir: 10/30/2025

Pakej Median
company icon
Reliance Industries Limited
Project Manager
Navi Mumbai, MH, India
Jumlah setahun
₹1.13M
Tahap
hidden
Asas
₹1.13M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Tahun di syarikat
2-4 Tahun
Tahun pengalaman
5-10 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Reliance Industries Limited?
Block logo
+₹5.02M
Robinhood logo
+₹7.71M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Sumbang

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Pengurus Projek di Reliance Industries Limited in India berada pada jumlah pampasan tahunan ₹7,599,697. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Reliance Industries Limited untuk peranan Pengurus Projek in India ialah ₹1,128,502.

