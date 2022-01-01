Direktori Syarikat
Relativity
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda

Relativity Gaji

Gaji Relativity berkisar dari $102,060 dalam jumlah pampasan setahun untuk Jurutera Perisian di peringkat rendah hingga $298,500 untuk Operasi Perniagaan di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Relativity. Dikemas kini terakhir: 10/25/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Jurutera Perisian
Software Engineer $102K
Advanced Software Engineer $120K
Senior Software Engineer $150K
Lead Software Engineer $178K

Jurutera Perisian Backend

Jurutera Perisian Full-Stack

Pengurus Produk
Median $140K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
Median $210K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Pereka Produk
Median $119K
Operasi Perniagaan
$299K
Pengurus Sains Data
$217K
Saintis Data
$147K
Pemasaran
$168K
Cybersecurity Analyst
$145K
Penyelidik UX
$110K
Tiada jawatan anda?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Jadual Vesting

5%

THN 1

15%

THN 2

30%

THN 3

50%

THN 4

Jenis Saham
Options

Di Relativity, Options tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 5% diperoleh dalam 1st-THN (5.00% tahunan)

  • 15% diperoleh dalam 2nd-THN (15.00% tahunan)

  • 30% diperoleh dalam 3rd-THN (30.00% tahunan)

  • 50% diperoleh dalam 4th-THN (50.00% tahunan)

Ada soalan? Tanya komuniti.

Lawati komuniti Levels.fyi untuk berinteraksi dengan pekerja dari pelbagai syarikat, dapatkan tips kerjaya, dan banyak lagi.

Lawati Sekarang!

Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Relativity ialah Operasi Perniagaan at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $298,500. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Relativity ialah $147,131.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk Relativity

Syarikat Berkaitan

  • Sema4
  • SpyCloud
  • Azavea
  • Mastercard
  • Veritas Technologies
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain