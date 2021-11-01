Direktori Syarikat
Reify Health Gaji

Gaji Reify Health berkisar dari $105,525 dalam jumlah pampasan setahun untuk Pengurus Produk di peringkat rendah hingga $161,000 untuk Jurutera Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Reify Health. Dikemas kini terakhir: 10/24/2025

Jurutera Perisian
Median $161K
Saintis Data
$147K
Pengurus Produk
$106K

Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Reify Health ialah Jurutera Perisian dengan jumlah pampasan tahunan $161,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Reify Health ialah $147,360.

