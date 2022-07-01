Reflex Media Gaji

Direktori Syarikat
Gaji Reflex Media berkisar dari $31,115 dalam jumlah pampasan setahun untuk Pereka Produk di peringkat rendah hingga $155,775 untuk Pengurus Sains Data di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Reflex Media. Dikemas kini terakhir: 10/24/2025

Pengurus Sains Data
$156K
Pereka Produk
$31.1K
Jurutera Perisian
$109K

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Reflex Media ialah Pengurus Sains Data at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $155,775. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Reflex Media ialah $109,450.

