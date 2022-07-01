Reflex Media Gaji

Gaji Reflex Media berkisar dari $31,115 dalam jumlah pampasan setahun untuk Pereka Produk di peringkat rendah hingga $155,775 untuk Pengurus Sains Data di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Reflex Media . Dikemas kini terakhir: 10/24/2025