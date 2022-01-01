Gaji REEF berkisar dari $72,000 dalam jumlah pampasan setahun untuk Penganalisis Perniagaan di peringkat rendah hingga $225,106 untuk Jualan di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas REEF. Dikemas kini terakhir: 11/14/2025
20%
THN 1
20%
THN 2
20%
THN 3
20%
THN 4
20%
THN 5
Di REEF, Options tertakluk kepada jadual vesting 5 tahun:
20% diperoleh dalam 1st-THN (20.00% tahunan)
20% diperoleh dalam 2nd-THN (1.67% bulanan)
20% diperoleh dalam 3rd-THN (1.67% bulanan)
20% diperoleh dalam 4th-THN (1.67% bulanan)
20% diperoleh dalam 5th-THN (1.67% bulanan)
