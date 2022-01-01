Direktori Syarikat
REEF
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda

REEF Gaji

Gaji REEF berkisar dari $72,000 dalam jumlah pampasan setahun untuk Penganalisis Perniagaan di peringkat rendah hingga $225,106 untuk Jualan di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas REEF. Dikemas kini terakhir: 11/14/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Penganalisis Perniagaan
Median $72K
Pengurus Produk
Median $85K
Pengurus Projek
$113K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
Jualan
$225K
Jurutera Perisian
Median $80K
Tiada jawatan anda?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Jadual Vesting

20%

THN 1

20%

THN 2

20%

THN 3

20%

THN 4

20%

THN 5

Jenis Saham
Options

Di REEF, Options tertakluk kepada jadual vesting 5 tahun:

  • 20% diperoleh dalam 1st-THN (20.00% tahunan)

  • 20% diperoleh dalam 2nd-THN (1.67% bulanan)

  • 20% diperoleh dalam 3rd-THN (1.67% bulanan)

  • 20% diperoleh dalam 4th-THN (1.67% bulanan)

  • 20% diperoleh dalam 5th-THN (1.67% bulanan)

Ada soalan? Tanya komuniti.

Lawati komuniti Levels.fyi untuk berinteraksi dengan pekerja dari pelbagai syarikat, dapatkan tips kerjaya, dan banyak lagi.

Lawati Sekarang!

Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di REEF ialah Jualan at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $225,106. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di REEF ialah $85,000.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk REEF

Syarikat Berkaitan

  • LogicGate
  • Mindbody
  • Chenega
  • Saviynt
  • Smarsh
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain