Redpanda Data Gaji

Gaji Redpanda Data berkisar dari $119,400 dalam jumlah pampasan setahun untuk Pemasaran di peringkat rendah hingga $281,520 untuk Jurutera Jualan di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Redpanda Data. Dikemas kini terakhir: 9/1/2025

$160K

Jurutera Perisian
Median $200K
Pemasaran
$119K
Pengurus Produk
$264K

Jurutera Jualan
$282K
Tiada jawatan anda?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Redpanda Data, Geran saham/ekuiti tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)

