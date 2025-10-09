Direktori Syarikat
  • Gaji
  • Jualan

  • Semua Gaji Jualan

Reddit Jualan Gaji

Pampasan Jualan in United States di Reddit berkisar dari $200K seyear untuk IC1 hingga $318K seyear untuk IC5. Pakej pampasan yearan median in United States berjumlah $184K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Reddit. Kemaskini terakhir: 10/9/2025

Purata Pampasan Mengikut Tahap
Tambah KompBandingkan Tahap
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
IC1
Sales I
$200K
$165K
$0
$35K
IC2
Sales II
$ --
$ --
$ --
$ --
IC3
Sales III
$140K
$128K
$1.5K
$10.3K
IC4
Senior Sales
$174K
$152K
$12K
$9.3K
Jadual Vesting

100%

THN 1

Di Reddit, Geran saham/ekuiti tertakluk kepada jadual vesting 1 tahun:

  • 100% diperoleh dalam 1st-THN (100.00% tahunan)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Reddit, Geran saham/ekuiti tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Reddit, Geran saham/ekuiti tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (6.25% suku tahunan)

Vesting Schedule 100% after year 1.



Soalan Lazim

Reddit in United States의 Jualan에 대해 보고된 최고 급여 패키지는 연간 총 보상 $318,100입니다. 여기에는 기본급과 잠재적인 주식 보상 및 보너스가 포함됩니다.
Reddit의 Jualan 직무 in United States에 대해 보고된 연간 총 보상의 중간값은 $140,000입니다.

