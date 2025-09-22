Pampasan Pengurus Produk in United States di Reddit berkisar dari $384K seyear untuk IC1 hingga $445K seyear untuk IC5. Pakej pampasan yearan median in United States berjumlah $478K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Reddit. Kemaskini terakhir: 9/22/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
IC1
$384K
$184K
$200K
$0
IC2
$234K
$193K
$40.8K
$0
IC3
$211K
$182K
$29.3K
$0
IC4
$316K
$210K
$106K
$0
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
100%
THN 1
Di Reddit, Geran saham/ekuiti tertakluk kepada jadual vesting 1 tahun:
100% diperoleh dalam 1st-THN (100.00% tahunan)
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Reddit, Geran saham/ekuiti tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:
25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)
25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)
25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)
25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Reddit, Geran saham/ekuiti tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:
25% diperoleh dalam 1st-THN (6.25% suku tahunan)
25% diperoleh dalam 2nd-THN (6.25% suku tahunan)
25% diperoleh dalam 3rd-THN (6.25% suku tahunan)
25% diperoleh dalam 4th-THN (6.25% suku tahunan)
