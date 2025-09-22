Direktori Syarikat
Reddit
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Pengurus Produk

  • Semua Gaji Pengurus Produk

Reddit Pengurus Produk Gaji

Pampasan Pengurus Produk in United States di Reddit berkisar dari $384K seyear untuk IC1 hingga $445K seyear untuk IC5. Pakej pampasan yearan median in United States berjumlah $478K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Reddit. Kemaskini terakhir: 9/22/2025

Purata Pampasan Mengikut Tahap
Tambah KompBandingkan Tahap
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
IC1
Associate Product Manager
$384K
$184K
$200K
$0
IC2
Product Manager I
$234K
$193K
$40.8K
$0
IC3
Product Manager II
$211K
$182K
$29.3K
$0
IC4
Senior Product Manager
$316K
$210K
$106K
$0
Lihat 2 Lebih Tahap
Tambah KompBandingkan Tahap
Logo Reddit

$20K

Dibayar Setimpal, Bukan Dipermainkan

Kami telah merundingkan ribuan tawaran dan kerap mencapai peningkatan $30K+ (kadang kala $300K+). Dapatkan gaji anda dirundingkan atau resume anda disemak oleh pakar sebenar - perekrut yang melakukannya setiap hari.

Penyerahan Gaji Terkini
TambahTambah KompTambah Pampasan

Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksport DataLihat Pekerjaan Terbuka
Gaji Latihan Industri

Jadual Vesting

100%

THN 1

Di Reddit, Geran saham/ekuiti tertakluk kepada jadual vesting 1 tahun:

  • 100% diperoleh dalam 1st-THN (100.00% tahunan)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Reddit, Geran saham/ekuiti tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Reddit, Geran saham/ekuiti tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (6.25% suku tahunan)

Vesting Schedule 100% after year 1.



Dapatkan Gaji Disahkan dalam Peti Masuk Anda

Langgan untuk disahkan Pengurus Produk tawaran.Anda akan menerima pecahan butiran pampasan melalui e-mel. Ketahui Lebih Lanjut

Laman web ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Dasar Privasi dan Syarat Perkhidmatan Gugel terpakai.

Soalan Lazim

The highest paying salary package reported for a Pengurus Produk at Reddit in United States sits at a yearly total compensation of $778,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Reddit for the Pengurus Produk role in United States is $450,000.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk Reddit

Syarikat Berkaitan

  • Hinge
  • TuneIn
  • Twitch
  • Credit Karma
  • Hulu
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain