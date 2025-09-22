Direktori Syarikat
Reddit
  • Gaji
  • Penganalisis Data

  • Semua Gaji Penganalisis Data

Reddit Penganalisis Data Gaji

Purata jumlah pampasan Penganalisis Data in United States di Reddit berkisar dari $214K hingga $298K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Reddit. Kemaskini terakhir: 9/22/2025

Purata Jumlah Pampasan

$229K - $270K
United States
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
$214K$229K$270K$298K
Julat Biasa
Julat Kemungkinan

Logo Reddit

$20K

Jadual Vesting

100%

THN 1

Di Reddit, Geran saham/ekuiti tertakluk kepada jadual vesting 1 tahun:

  • 100% diperoleh dalam 1st-THN (100.00% tahunan)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Reddit, Geran saham/ekuiti tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Reddit, Geran saham/ekuiti tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (6.25% suku tahunan)

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Penganalisis Data di Reddit in United States berada pada jumlah pampasan tahunan $297,943. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Reddit untuk peranan Penganalisis Data in United States ialah $213,908.

