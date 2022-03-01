Direktori Syarikat
Reckitt
Reckitt Gaji

Julat gaji Reckitt adalah dari $14,462 dalam pampasan total tahunan untuk Ahli Teknologi Maklumat (IT) di hujung bawah hingga $492,450 untuk Jualan di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja Reckitt. Terakhir dikemas kini: 8/21/2025

$160K

Pemasaran
Median $161K
Akauntan
$127K
Penganalisis Perniagaan
$20.2K

Penganalisis Data
$33.1K
Penganalisis Kewangan
$28.1K
Ahli Teknologi Maklumat (IT)
$14.5K
Perunding Pengurusan
$85.4K
Jurutera Mekanikal
$187K
Pengurus Produk
$114K
Pengurus Projek
$31.9K
Jualan
$492K
Jurutera Perisian
$161K
Arkitek Penyelesaian
$102K
Pengurus Program Teknikal
$93.2K
Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Reckitt ialah Jualan at the Common Range Average level dengan pampasan total tahunan sebanyak $492,450. Ini termasuk gaji asas serta sebarang potensi pampasan saham dan bonus.
Pampasan total tahunan median yang dilaporkan di Reckitt ialah $97,799.

