Pampasan Pengurus Produk in United States di realtor.com berkisar dari $247K seyear untuk T3 hingga $294K seyear untuk T7. Pakej pampasan yearan median in United States berjumlah $285K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan realtor.com. Kemaskini terakhir: 9/28/2025

Purata Pampasan Mengikut Tahap
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
T2
Associate Product Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
T3
Product Manager
$247K
$208K
$10K
$29.6K
T4
Senior Product Manager
$216K
$165K
$19.6K
$31.7K
T5
Lead Product Manager
$288K
$223K
$26.3K
$39.1K
Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Gaji Latihan Industri

Apakah tahap kerjaya di realtor.com?

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Pengurus Produk di realtor.com in United States berada pada jumlah pampasan tahunan $360,500. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di realtor.com untuk peranan Pengurus Produk in United States ialah $227,333.

