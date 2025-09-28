Pampasan Pengurus Produk in United States di realtor.com berkisar dari $247K seyear untuk T3 hingga $294K seyear untuk T7. Pakej pampasan yearan median in United States berjumlah $285K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan realtor.com. Kemaskini terakhir: 9/28/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
T2
$ --
$ --
$ --
$ --
T3
$247K
$208K
$10K
$29.6K
T4
$216K
$165K
$19.6K
$31.7K
T5
$288K
$223K
$26.3K
$39.1K
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
|Tiada gaji dijumpai
